ÉñÂæ¡ÖÇ¯²¼Èà»á¡Á·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ç¡Á¡×¤Î¼èºà²ñ¤¬21Æü¡¢Åìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLil ¤«¤ó¤µ¤¤¡×¤ÎÂçÀ¾É÷²í¡Ê21¡Ë¡¢¡ÖBoys be¡×¤ÎÃÓÀîÐÒ´õÌï¡Ê16¡Ë¡¢¡ÖAmBitious¡×¤Î»³Ãæ°ìµ±¡Ê16¡Ë¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÅÏîµÂç²æ¡Ê16¡Ë¤¬¡¢ÊÑ²½¤·¤¿ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂçÀ¾É÷²í¤é´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡ªÂØ¤¨¶Ì7ÇÕ¤ËÌîµå¡¢¥¹¥­¥Ã¥×¤ÈÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤½Ð¤â¡ª¡©4¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤