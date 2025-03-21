5人組ロックバンド「DuelJewel」（デュエルジュエル）が復活7周年を迎える2026年3月1日、東京・恵比寿The Garden Hallでワンマンライブを開催することを発表した。今月20日に行われたZepp Shinjukuでのワンマンライブ「Sanctuary」で発表。この日のステージは、初の試みとして後方無料立見席を設置。初めてDuelJewelを体感する観客も気軽に足を運べる公演となった。最新曲「A new beginning」まで、新旧織り交ぜた全17曲を披露