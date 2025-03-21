保護施設「鹿苑」の在り方を議論する有識者会合＝21日午後、奈良市農作物被害を出した天然記念物「奈良のシカ」の不適切な飼育が指摘された奈良市の保護施設「鹿苑」を巡り、奈良県は21日の有識者会合で、鹿苑の在り方などを見直す計画案をまとめた。シカを死ぬまで収容する「終生飼養」から一時収容に変える方針を盛り込んだ。計画は2025年度の策定を目指す。鹿苑では、奈良公園と山間部の間の地域で農作物被害を出したシカ20