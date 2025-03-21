¹á¹Á¹Ò¶õ¤Îµ¡Æâ¤Ç20Æü¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾èµÒ¤é¤¬¼ê²ÙÊªÃª¤Ë¿å¤ä¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¤«¤±¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï20Æü¸á¸å¡¢Ãæ¹ñ¡¦Þ¶¹¾¾Ê¹º½£»ÔÈ¯¹á¹Á¹Ô¤­¤ÎÎ¹µÒµ¡Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¹á¹Á¹Ò¶õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾èµÒ¾è°÷168¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¹µÒµ¡¤ÏÊ¡·ú¾ÊÊ¡½£»Ô¤Î¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¡£¿¶¤êÂØ¤¨ÊØ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬½Ð²Ð¤Î¸¶