¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÏ¢Æü¤Î¾å¾º¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È°ìÉþ¤â¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÏ¢Æü¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î£±£°£³¡¥£·£µ£·¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢Åìµþ¸á¸å¤Ë¤Ï£±£°£´¡¥£±£´£·¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î¹âÃÍ£±£°£´¡¥£±£³£°¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤­¤ç¤¦¤â£±£°ÆüÀþ¤Ï£±£°£³¡¥£¶£³£´¤È²¼Êý¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á103.96(+0.11+0.11%)