House of Protectionが、「Fire」を本日3月21日にリリースした。 (関連:Bring Me The Horizonが残した破格の爪痕『NEX_FEST』から紐解く2020年代ヘヴィミュージックの在り処) 同楽曲は、5月23日にリリース予定のEP『Outrun You All』からの先行シングル。「Afterlife」に続き2曲目の先行シングルに。タイトルの通りの激しいギター、高音のサイレン、パンキッシュな精神に燃える力強い歌詞の楽