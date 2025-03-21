Lev SergeevDmitriy Turlyun[¥â¥¹¥¯¥ï £²£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÃÈ¤«¤¤¥³¡¼¥È¤ÈÌÓ»å¤ÎË¹»Ò¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À²¿É´¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¤Þ¤À´¨¤¤¥â¥¹¥¯¥ï¤Î¶õ¤Î²¼¡¢À°Á³¤ÈÎó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ì¥Ö¤äÆÃÊÌ¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤ò¸«¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡Ë¤À¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤Î²¤½£½ô¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤È¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤ä¡¢ÆüËÜ¥Ó¥¶¤Î¿½ÀÁ¼ê¿ôÎÁ¤¬¥í¥·¥¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌµÎÁ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥ë¡¼¥Ö¥ë¹â¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ø¤Î