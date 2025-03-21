¸©Æâ¤Î¸øÎ©¹â¹»¤Ç21Æü¡¢¸å´üÁªÈ´¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª¤è¤½8000¿Í¤¬´î¤Ó¤Î½Õ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°8»þÈ¾¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÎÄ¹Ìî¹â¹»¤Ç¤Ï¹ç³Ê¼Ô¤Î¼õ¸³ÈÖ¹æ¤¬Ä¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÆüÀ©¤ÎÉáÄÌ²Ê¤Ç¤Ï310¿Í¤¬¼õ¸³¤·¡¢¹ç³Ê¤·¤¿282¿Í¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³À¸¡Ö¡ÊÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡ËºÇ¹â³ØÇ¯¤ÇÀ¸ÅÌ²ñ¤È¤«Ë»¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¼õ¸³À¸¡ÖÍ§Ã£¤äÊÝ¸î¼Ô¤äÀèÀ¸¡¢¼«Ê¬¤Ë´Ø¤ï