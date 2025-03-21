Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÂÐ³°³èÆ°¤òÃ´¤¦´´Éô¤¬ËÌµþ¤òË¬¤ì¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎË¬ÃæÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¯¼£²È¤ÎË¬Ìä¤¬Â³¤¯ÂæÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù²ü´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±ûÂÐ³°Ï¢ÍíÉô¤ÎÎ­·úÄ¶ÉôÄ¹¤Ï21Æü¡¢ËÌµþ¤òË¬¤ì¤¿²¬ÅÄ¹îÌéÁ°´´»öÄ¹¤éÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎË¬ÃæÃÄ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î­ÉôÄ¹¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¥¢¥¸¥¢ÈÇNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤ÎÆ°¤­¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¬ÅÄÁ°´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÂæÏÑÍ­»ö¤ÏÆüËÜ