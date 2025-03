E・ヘルナンデスは日本滞在を満喫したようだ(C)Getty Images帰国した“お祭り男”が日本惜別の投稿だ。現地時間3月20日(日本時間21日)、“キケ”の愛称で親しまれるドジャースのエンリケ・ヘルナンデスは、自身のインスタグラムを更新。MLB東京シリーズで来日した際の写真、動画を大量投稿し、「Thank you Tokyo for all the core memories!」「東京、たくさんの大切な思い出をありがとう!」と英語、日本語で感謝を伝えてい