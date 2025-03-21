きょう21日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『沸騰ワード10』(毎週金曜19:56〜)では、timeleszの菊池風磨が閉校する小学校・中学校を弾丸訪問し、最後の思い出となるサプライズ授業を行う。菊池風磨生徒数の減少などによりこの春で閉校してしまう学校の子供たちに最後の思い出を作ってもらうこの企画。閉校する福岡の小学校と茨城の中学校を1日で弾丸訪問し、総移動距離2,100kmだ。新体制timeleszのオーディションの経験か