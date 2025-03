米AMDは3月20日、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 25.3.2」を公開した。Optional Updateに位置付けられており、適用するには配布ページからダウンロードする必要がある。「AMD Radeon Software Adrenalin 25.3.2」公開。『アサクリ』新作対応、不具合多数修正新作タイトルとして『Assassin's Creed Shadows』『The Last of Us Part II Remastered』に対応するドライバアップデート。Opti