【S.H.Figuarts グリーヴァス将軍(STAR WARS: Revenge of the Sith)】 発売日:未定 価格:未定 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts グリーヴァス将軍(STAR WARS: Revenge of the Sith)」の商品化を3月21日に発表した。発売日・価格は未定。 本商品は映画「スター・ウォーズエピソード3/シスの復讐」よりドロイド軍を指