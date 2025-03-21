東京時間17:43現在 香港ハンセン指数 23689.72（-530.23-2.19%） 中国上海総合指数 3364.83（-44.12-1.29%） 台湾加権指数 22209.10（-168.16-0.75%） 韓国総合株価指数 2643.13（+6.03+0.23%） 豪ＡＳＸ２００指数 7931.23（+12.34+0.16%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76686.44（+338.38+0.44%） ２１日のアジア株は、まちまち。米国の関税政策への警戒感などから、中国本土株や香