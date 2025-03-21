¹â°Â¡Ê±¦¡Ë¤¬ÆÍ¤­½Ð¤·¤Ç¼ã¸µ½Õ¤òÇË¤ë¡á¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê13ÆüÌÜ¡Ê21Æü¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¸µÂç´Ø¤ÎÊ¿Ëë¹â°Â¤¬¼ã¸µ½Õ¤òÆÍ¤­½Ð¤·¡¢11¾¡2ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Âç´ØÂç¤ÎÎ¤¤Ï¿·´ØÏÆ²¦Ë²¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ3ÇÔ¡£14ÆüÌÜ¤Ë¹â°Â¤¬¾¡¤Ã¤ÆÂç¤ÎÎ¤¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢35ºÐ¤Î¹â°Â¤Î½éÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£Âç´Ø¶×ºù¤ÏÂºÉÙ»Î¤ò¤Ï¤¿¤­¹þ¤ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢½é¤Î¤«¤ÉÈÖ¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£´ØÏÆÂç±ÉæÆ¤Ï¿·ÆþËë¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤ò¤Ï¤¿¤­¹þ¤ó¤Ç9¾¡ÌÜ¡£Ê¿Ëë¤ÎÂº