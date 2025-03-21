ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬4·î16Æü¡¢Á°ºî¤è¤ê1Ç¯7¥õ·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡ØGUITARHYTHM¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂè8ÃÆ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGUITARHYTHM VIII¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Àè¤´¤í¡¢Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSide by Side (feat. Char)¡×MV¤ä¡¢ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤ÈChar¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌÆ°²è¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎDeluxe Edition AÆÃÅµ±ÇÁü¤«¤é¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡Ö¥¹¥ê¥ë¡×¡ÖÎø¤ò¤È¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖBattle Without Honor or Humanity¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¤À¡£¢¡ÉÛÂÞÆÒÂÙ Æ°²è / ²èÁüÆ±¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ï