布袋寅泰が4月16日、前作より1年7ヵ月ぶりとなる『GUITARHYTHM』シリーズ第8弾アルバム『GUITARHYTHM VIII』をリリースする。先ごろ、先行シングル「Side by Side (feat. Char)」MVや、布袋寅泰とCharの特別対談動画が公開となったが、今回公開されたのはアルバムのDeluxe Edition A特典映像からライブ映像「スリル」「恋をとめないで」「Battle Without Honor or Humanity」のティザーだ。◆布袋寅泰 動画 / 画像同ティザー映像は