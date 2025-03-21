¤­¤Î¤¦¤Ï½ÕÊ¬¤ÎÆü¡£Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è¤ÎÈ¬»öÎî±à¤Ë¤Ï¤ªÈà´ß¤ÎÊè»²¤ê¤ÇÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ¯¡¹Áý¤¨¤ë¡ÈÊè¤¸¤Þ¤¤¡É ËèÇ¯Ìó300´ð¤ÎÊèÀÐ¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¡È¤ªÊè¤ÎÊè¾ì¡É¡ÖÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÍýÁÛ¡×°¦ÃÎ ÃúÇ«¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¡¢¤ª¶¡¤¨¤ò¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¡Ê50ÂåÉ×ÉØ¡¦Ì¼¡Ë¡Ö¤ªËß¡¦¤ªÈà´ß¡¦Ç¯Ëö¤Ê¤É¤ÏÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áð¤¬À¸¤¨¤Æ¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡× ¡Ê