〈主食用128.2万ha、飼料用一般品種→主食用転換か〉農林水産省は3月19日、7年産米などの都道府県別作付意向(1月末時点)を公表した。令和7年産から前年産との増減を示す矢印情報に加えて、面積を公表している。矢印は主食用のみ公表。令和6年産実績と比べた主食用の作付面積は+2.3万ha。都道府県別では「増加」が19産地となり、内訳は北海道/東北/北陸が中心。一方、「減少」は4産地で奈良/和歌山/香川/大分。西日本では前年並みが