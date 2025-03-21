´Ú¹ñ¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡ÖPaik's Coffee¡×¤¬¡¢À½ÉÊ¤Î¸¶»ºÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¹­¹ð¤Îµ¿¤¤¤Ç¿©ÉÊÉ½¼¨¹­¹ðË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤è¤ê·Ù»¡¤ËÎ©·ï¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦JIN¤È¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È3·î21Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¹¾Æî·Ù»¡½ð¤Ï¡¢¹ñÌ±¿½Ê¹¸Ý¡Ê´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÔÀ¯¿½ÀÁ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖPaik's Coffee¡×¤¬¿·À½ÉÊ¤ÎÀëÅÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¶»ºÃÏ¤ò¸íÇ§¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¹ðÈ¯¾õ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿