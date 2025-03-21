Âçºå»ÔÆâ¤ÎÀî±è¤¤¤ÎÍ·ÊâÆ»¤Ç¡¢¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°äÂÎ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å1»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Âçºå»ÔÊ¡Åç¶è¤ÎÆ²ÅçÀî±è¤¤¤ÎÍ·ÊâÆ»¤Ç¡Ö¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤«¤éÆùÊÒ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ­¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Í·ÊâÆ»¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤«¤éÆùÊÒ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÎÐ¿§¤Î¥Ý¥êÂÞ¤òÈ¯¸«¡£»ÊË¡²òË¶¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¯