Khalid AbdelazizJana Choukeir[¥É¥Ð¥¤ £²£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¢¥Õ¥ê¥«ËÌÅìÉô¥¹¡¼¥À¥ó¤Î¹ñ·³¤Ï£²£±Æü¡¢¼óÅÔ¥Ï¥ë¥Ä¡¼¥àÃæ¿´Éô¤ÎÂçÅýÎÎµÜÅÂ¤ò½à·³»öÁÈ¿¥¡ÖÂ¨±þ»Ù±çÉôÂâ¡Ê£Ò£Ó£Æ¡Ë¡×¤«¤éÃ¥´Ô¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££²Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÆâÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê·³»öÅªÀ®²Ì¤È¤Ê¤ë¡£¹ñ·³¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¡¢ÊÉ¤Ë½ÆÃÆ¤Î·ê¤¬³«¤¤¤¿µÜÅÂ¤ÇÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ï¥ë¥Ä¡¼¥àÃæ¿´Éô¤Î¾ÊÄ£¤äÂ¾¤Î¼çÍ×¤Ê·úÊª¤âÀ©°µ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñ·³¶Ú¤Ë¤è