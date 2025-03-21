【動画】リニューアルした福永厩舎に潜入｜https://youtu.be/WVBfJaEv1qc 関係者の本音・素顔に迫るウイニングTube！今回はトレセン取材でのこぼれ話を紹介！ 今週は開業2年目で厩舎をリニューアルした福永祐一調教師を直撃！後編をお届けします！ 【ウイニング競馬毎週土曜日 テレ東系列15:00～／BSテレ東 14:30～放送中】春の陽気に誘われ蕾が開く中山開催4週目は「フラワーカップ（G͖