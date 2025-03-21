◇野党５党大統領代行の弾劾訴追案提出最大野党「共に民主党」を含む野党５党は２１日午後、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の権限を代行する崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官の弾劾訴追案を提出した。弾劾訴追の理由には、憲法裁判所が先月、国会が憲法裁の裁判官候補として推薦した馬恩赫（マ・ウンヒョク）氏を任命しなかったのは国会の権限を侵害する違法行為との判断を示したが、崔氏が馬氏を任命しな