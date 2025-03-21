04 Limited Sazabysが、6月21日、22日に愛知県 モリコロパーク（愛・地球博記念公園）にて開催する野外フェス『YON FES 2025』の、第1弾出演アーティストを発表した。 （関連：結束バンド×石原慎也、04 Limited Sazabys、大木伸夫、佐藤千亜妃……キャラと楽曲提供者によるシナジー） 今回発表されたのは、主催者である04 Limited Sazabysを筆頭に、計9組。6月21日にMONGOL800、GLIM SPANKY、SHANK、Surv