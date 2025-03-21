【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Best Producer」を受賞したXGALXのCEO / エグゼクティブプロデューサーのJAKOPS（SIMON）に「いつも感謝しています！」 XGが、3月19日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催された『MTV VMAJ』に登場。ライブパフォーマンスを披露した。 パフォーマンスに先立ち、「Best Visual Effects」「Performance of the Year」の2冠を受賞したXGは、「パフォ&#1254