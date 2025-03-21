[モスクワ ２１日 ロイター] - ウクライナとの国境に近いロシア西部クルスク州スジャにあるガス施設で２１日朝方、大きな爆発の後に火災が発生した。この施設は、かつてガスプロムがウクライナ経由で欧州にガスを輸出するために使用していた。施設がある地域は、昨年以来ウクライナ軍が占拠していたが、ロシア軍が今週、激しい戦闘の末に奪還した。一部のロシアメディアは、ウクライナ軍が施設を攻撃したと報道。ウクライナ軍