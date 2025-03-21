3人組グループ・KAT-TUNの亀梨和也が、28日のプロ野球開幕に先立って、日本テレビ系プロ野球中継『DRAMATIC BASEBALL プレゼンター』に就任したことが21日、発表された。亀梨は、野球取材16シーズン目となる。【番組カット】ハンディカメラを片手に…選手に接近する亀梨和也今回は、亀梨が小型カメラを持って選手を間近で撮影しながら打撃や投球の極意に迫る「亀梨和也のクローズアップ・ベースボール」企画を展開する。“亀ク