¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ(IOC)¤Î¿·²ñÄ¹¤Ë¶¥±Ë¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥«¡¼¥¹¥Æ¥£¡¦¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á(41ºÐ)¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¿å±ËÏ¢ÌÁ¤ÎÎëÌÚÂçÃÏ²ñÄ¹¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£IOC¤Î¿·²ñÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¤Î¸µ¶¥±Ë½÷»ÒÂåÉ½¤Ç¡¢2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¡¢2008Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç200¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¡¢½÷À­¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆIOC²ñÄ¹¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤ËÆüËÜ¿åÏ¢¤ÎÎëÌÚ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥³¥Ù¥ó¥È¥ê