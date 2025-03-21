経常収支（2024年 第4四半期）17:30 結果963.4億香港ドル 予想N/A前回1198.9億香港ドル（1208.2億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支) 結果314.4億香港ドル 予想N/A前回-229.5億香港ドル（国際収支－総額)