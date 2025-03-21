ASTRO¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¡Ë¤ÎCHA EUN-WOO¡Ê¥Á¥ã¥¦¥Ì¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£í÷¤·¤¤Æó¤ÎÏÓ¤¬âÁ¤·¤¤¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ã¥¦¥Ì¡ÊASTRO¡Ë¤ÎÈþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¡¿»¨»ïÉ½»æ¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤Û¤«´ØÏ¢Æ°²è2ËÜ ¢£¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Î¿§¤Ã¤Ý¤¤¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¥­¥åー¥È¤ÊÊÑ´é¤Þ¤Ç¡ª»¨»ï»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³« ´Ú¹ñ¤Î»¨»ï¡Ømarie claire korea¡Ù4·î¹æ¤Î3¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇChaumet¡Ê¥·¥çー