²¼¥Í¥¿¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥­¥å¡¼¥Ê¥Ê¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥Ã¥­¥å¡¼¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×¤¬¡¢ABC¥é¥¸¥ªPodcast¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£½é²ó¤Ï4·î2Æü¤Ç¡¢Ëè½µ¿åÍËÆü19»þº¢¤ËÇÛ¿®¡£YouTube¤äTikTok¤Ç³èÌöÃæ¤Î2¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÅ¤·¤²¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦¡Ö¥Ë¥Ã¥­¥å¡¼¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥­¥å¡¼¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×¤È¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇËÜ²»¤¬¸À¤¤¤Å¤é¤¤ºòº£¡¢¿Í¤Ë¸«¤»