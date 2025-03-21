¢¡¡Öaespa¡×¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÍ­Ì¾½÷Í¥¡ª¡©¢¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤Î»°ÅÄ´²»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öaespa¤ÎLIVE TOUR - SYNKPARALLEL LINE - ENCORE¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¥¸¥¼¥ë¡¢¥«¥ê¥Ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼³§ÍÍ¤È¤Æ¤âÎéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Æ±ÍÍ´¶Æ°¤Ç¤·¤¿♡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÌÀÆü¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¿Íµ¤KPOP¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öaespa¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4