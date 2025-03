S.A.R.が、春に配信リリースを予定している新作EPより、新曲「Back to Wild」を3月26日に先行配信する。 (関連:S.A.R.×新東京、豊かな音楽を繋いだBillboard Live公演新進気鋭の2組が繰り広げた無二のグルーヴ) 同EPからの先行配信は「juice」「Side by Side」に続く3作目に。また、本楽曲のリリース前日に放送のラジオ番組『BLUE IN GREEN』(J-WAVE)にて、S.A.R.のコメントと合わせて楽曲フル尺