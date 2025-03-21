2024Ç¯11·î22Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤Ï¸µ¹Ô°÷¤¬Âß¶â¸ËÆâ¤Î¸ÜµÒ¤Î»ñ»º¤òÀà¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯2·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ç¤â²áµî¤ËÆ±ÍÍ¤Î»öÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âß¶â¸ËÆâ¤Î¸½¶âÅù¤¬Àà¼è¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¶â¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ë²¿¤«¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï