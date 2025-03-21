½÷Í¥¤Î¿åÌîÈþµª¡Ê50¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅâ¶¶½¼¡Ê47¡Ë¤¬Çã¤¤¤À¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤­¤ì¤¤¹¥¤­¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅâ¶¶¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍ­µÈ¥¼¥ß¡×¡Ê·îÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ç¡Ö±øÉô²°ÊÒÉÕ¤±¥ì¥¹¥­¥å¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Î¼«Âð¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É×ÉØ¤Ç¤Î²È»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿åÌî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¬Ã´¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ß¼Î¤Æ¤ÏÉ×¤Ç¡¢¤È¤«¡¢ÀöÂõµ¡²ó¤¹¤Î¤ÏÉ×¤Ç¡¢¤È¤«