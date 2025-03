3月21日、Bリーグは「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25」の概要を公開し、サンリオキャラクターズが「MASCOT OF THE YEAR ナビゲーター」に就任したこともあわせて発表した。 第8回目の開催となる「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25」は、B1・B2・B3リーグから過去最多となる50体のマスコットが参加し、今シーズン最も活躍したマスコットを決定する。さらに、今回「MASCOT OF