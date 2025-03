【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■リトグリが明治安田Jリーグ 2025シーズン応援ソング「For Decades」を披露予定! Little Glee Monsterが、4月25日に国立競技場で開催される『2025 明治安田J1リーグ第12節 FC東京 vs ガンバ大阪』 の特別ゲストとして、SPECIAL LIVEを行うことが決定した。 リリース情報 2025.03.18 ON SALEDIGITAL SINGLE「Run」 2025.03.19 ON SALEALBUM『Ambitious』