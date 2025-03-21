º£Àá¤Î¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×B1¥êー¥°ÀïºÇÃíÌÜ¥«ー¥É¤Ï¡¢Æü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹vs»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡£ÅìÃÏ¶è1°Ì¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö13¡×¤Î±§ÅÔµÜ¤È¡¢ÅÜ¤È¤¦¤Î22Ï¢¾¡¤ÇÃæÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö11¡×¤È¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤Î2Ï¢Àï¤Ï¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Àï¤¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ ¥Ûー¥à¤Î¸å²¡¤·¤òÇØ¤ËÀï¤¦±§ÅÔµÜ¤Ï