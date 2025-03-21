NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤¬¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¡£Ê¿À®¸µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄ·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤­¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡È¥®¥ã¥ëº²¡É¤ò¶»¤Ë¡¢±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¿Í¤Î¿´¤ÈÌ¤Íè¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÈÊ¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡É¡£ »²¹Í¡§ÂçÅçÈþÍ¥¤Î¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙºÆÅÐ¾ì¤Ê¤¼ÏÃÂê¤Ë¡©¶áÇ¯¤ÎÄ«¥É¥é¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¡È°ÛÎã¡É¤µ Âè24½µ¤Ç¤Ï¡¢¿È¸µ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Î¾¯½÷¡¦ÅÄ¸¶»í¡ÊÂçÅçÈþÍ¥¡Ë¤¬Âçºå¿·ÍäÀîµ­Ç°ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¯¤ë¡£