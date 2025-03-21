¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯80¡Ë¤¬º£·î1Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï22Æü¡¢¡Ø¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¸µÁÄ¡ª¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄÁ¥×¥ì¡¼¹¥¥×¥ì¡¼Âç¾Þ¾¼ÏÂ100Ç¯°ì¸Â¤ê¤ÎÂç¸ø³«LIVE¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤ò4»þ´ÖÄ¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡ÈÎò»ËÅª¤ÊÄÁ¥×¥ì¡¼¡É¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú½¸¹ç¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×79ºÐ¡¦