¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/21¡Û¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥Î»á¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë⼈µ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×Æâ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤¬¿·¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ºî¤Î¤¿¤á¡¢4⽉¤è¤êÌó3¥ö⽉´ÖÄÌ¾ïÊüÁ÷¤òµÙ»ß¤·¡¢È¿¶Á¤Î⼤¤­¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥­¥ã¥é´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¼êºî¤êÊÛÅö¤¬ÏÃÂê¢¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×4·î¤«¤é¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÊü