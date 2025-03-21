¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤¡×¤¬¸òºø¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ëµï¾ì½ê¤òºî¤í¤¦¤ÈË×Æ¬¤·¤¿¾¦ÉÊºî¤ê¤¬20Ç¯¸å¤Ë²Ö³«¤¯¡£¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤À¤±¤É¸½¼Â¤Ë¡¢À¤³¦¤ËÎà¤Î¤Ê¤¤¡ÖÊÆ¤Ì¤«¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿ÎëÌÚÏÂÉ×¤µ¤ó¤ÎÇ¯·î¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´2²óÃæ¤Î1²ó¡Ë ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÛ¼¾È¯Ç®À­¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Ê¡ÖÊÆ¤Ì¤«¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤âÌ¾Á°°Ê¾å¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì ¤Û¤«¡ÊÁ´19Ëç¡Ë ²ñ¼Ò¤Çµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡ÖÊÆ¤Ì¤«¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¾¦ÉÊ²½¡×¤Ë°Õµ¤¹þ¤à ¨¡¨¡ ÊÆ¤Ì¤«¤ÎÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿