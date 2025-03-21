WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÂ¾¹ñ¤ò°µÅÝ¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·èÄêÆüËÜÂåÉ½¤Ï3·î20Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè7Àï¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ò2-0¤Ç²¼¤·¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿2ÅÙ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½MF¾®Ìî¿­Æó¤Ï¡Öº£²ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏÊÌ³Ê¡×¤È¸½ºß¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾21Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF