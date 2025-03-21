2002Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢23Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑ¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¤¬¡¢2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡ËÌë10»þ¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÂç¤­¤¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£ÈÖÁÈ¤Î´é¤È¤Ê¤ë¿·°ÆÆâ¿Í¤ËÇÐÍ¥¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇî¸Ê¤ò¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤ËÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæÅ¯»Ê¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö ÈÖÁÈ¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÈËÜ³ÊÅªÀ£·à¡É¤ò¸ò¤¨¡¢¼·ÊÑ²½¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÄ¹Ã«Àî¡£¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿