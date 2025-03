中国のEVメーカーであるBYDが、最大500kWで充電するテスラのスーパーチャージャーの2倍である1000kW(1MW)で充電し、ガソリンを給油するのと同じくらいスピーディーにEVを充電できるようになる新しい充電システム「Super e-Platform」を発表しました。BYDによると、充電電力でメガワット単位を達成したのは、BYDが業界初とのことです。Chinese EV maker BYD says fast-charging system could be as quick as filling up a tank | El