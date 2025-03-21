4½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤­¤¿timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー¾Ò²ð¡£ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢timelesz¤Î¿·¤¿¤ÊºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÄÄÍÂçµ±¤À¡£¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥Èー¥êー¤È¤â¸À¤¨¤ëÆü¡¹¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤­¤¿Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯ËÙ¤ê²¼¤²¤¿¤¤¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù»²²ÃÅö»þ¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¡Ë ¶¶ËÜ¾­À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¤È¤È¤â¤Ë°ìÈÌ¸øÊç¤«¤é¤Î¥°¥ëー¥×²ÃÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÄÄÍ¡£¡Øtimelesz project -AUDITION-