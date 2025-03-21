¥°¥é¥¹¥Î¡¼»Ï¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿(C)Getty ImagesÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç18¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2Ï¢Àï¤ÏÂç¤­¤¯ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£18Æü¤Î½éÀï¤Ï»³ËÜÍ³¿­¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¤ÎÆüËÜ¿ÍÅê¼êÂÐ·è¡£19Æü¤ÎÂè2Àï¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÎÏÅê¡¢¤Þ¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Îº£µ¨1¹æ¤È¤Ê¤ë¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤Ë´î¤Ð¤»¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥¡¥ó¤ÎË¸³²¤«ÈÝ¤«¡Ä¥Ó¥Ç¥ªÈ½ÄêÆ³Æþ¤Ç