3月22日放送の日本テレビ『Google Pixel presents ANOTHER SKY』1時間スペシャルのゲストとして登場する、Hey! Say! JUMP 山田涼介の場面カットおよびオフショットが番組公式SNSにて公開された。 写真:ラスベガスバッグを持った松田元太がサプライズ登場!山田涼介のラスベガス旅オフショットも(全6投稿) ■ラスベガスにて最先端エンターテインメントに触れる 『Google Pixel presents ANOTHER SKY』1時間スペシャルで