»î¹ç¸å¤ËÌÀ¤«¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¡Ö¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡×ÆüËÜÂåÉ½¤Ï3·î20Æü¡¢¥Û¡¼¥à¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ò2-0¤Ç²¼¤·¡¢8Âç²ñÏ¢Â³8²óÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤¬¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£TV¶É¤Ë¤è¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÂçË½¤ì¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤â¡ÖÁ´¤Æ¤òÄ¹Í§¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤Î½Å¤µ¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÇú¾Ð¤ò¤µ