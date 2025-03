Wallarmは3月17日(米国時間)、「One PUT Request to Own Tomcat: CVE-2025-24813 RCE is in the Wild - API Security」において、Javaサーブレットエンジンの「Apache Tomcat」から重大な脆弱性が発見されたと報じた。すでに概念実証(PoC: Proof of Concept)コードが公開され、悪用されているとして注意を喚起している。One PUT Request to Own Tomcat: CVE-2025-24813 RCE is in the Wild - API Security.